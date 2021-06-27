«Горы, горы, горы». Тактаров прокомментировал поражение Волкова

Победитель турнира UFC 6, бывший боец Олег Тактаров отреагировал на поражение россиянина Александра Волкова от француза Сириля Гана на UFC Вегас 30.

«Горы, горы, горы», — написал Тактаров в комментариях под постом Волкова в Instagram.

Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.

32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.