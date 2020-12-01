«Гора» из «Игры престолов» объявил о проведении выставочного боксерского поединка

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли «Горы» Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», проведет боксерский поединок. Его соперником станет британец Стивен Уорд, сообщил артист в своем Instagram.

Поединок пройдет 16 января в Рейкьявике (Исландия). Бьернссон указывает, что его можно будет посмотреть бесплатно. Ранее стало известно, что 32-летний исландец в сентябре 2021 года проведет бой против британского стронгмена Эдди Холла.

30-летний Уорд одержал 13 побед на профессиональном ринге (4 нокаута) при одном поражении.