Гонсалес победила Зражевскую и стала временной чемпионкой мира WBC

В Екатеринбурге в карде шоу RCC Boxing Promotions прошел женский бой. Татьяна Зражевская (Воронеж, Россия, 10-0-0) защищала титул временной чемпионки мира по версии WBC в поединке против Джессики Гонсалес (Мехико, Мексика, 7-5-2).

В итоге бой продлился все десять раундов. Мнение рефери разделилось: один судья отдал победу Татьяне Зражевской (96:94), два — Джессике Гонсалес (97:93 и 96:94). Таким образом, мексиканка стала новой временной чемпионкой мира по версии WBC.

«Я ждала этой возможности три года. У меня в понедельник умерла тетя, и я пообещала, что привезу этот пояс. Я была уверена, что выиграю только за счет нокаута. И так как я не видела себя со стороны, я не знала, выигрываю я или нет.

Я достаточно сложный соперник для многих боксерш, у меня длинные руки, и многим кажется, что я грязно дерусь, но это просто мой стиль.

Возможно, предстоит матч-реванш и потом бой за основной титул, а не временный с действующей чемпионкой Джулией Луной«, — прокомментировала победу мексиканка