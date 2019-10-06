Головкина освистали после победы над Деревянченко

Представитель Казахстана Геннадий Головкин единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден». Во время речи Головкина публика освистала его.

На профессиональном ринге у 37-летнего уроженца Караганды 42 боя — 40 побед (35 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

Геннадий Головкин: «После первого раунда казалось, что будет легкий бой»