Головкина и Деревянченко после боя доставили в больницу
10:05
Казахстанца Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко после боя отвезли в больницу. Об этом в Twitter сообщил журналист The Ring Райан Сонгалия. По словам промоутера Деревянченко Лу ДиБеллы, боксеры отправились в больницу Белвью.
Головкин единогласным решением судей победил Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден».
Оба боксера по ходу 12-раундового поединка побывали в нокдауне, Деревянченко также получил рассечение.
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