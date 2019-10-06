Головкина и Деревянченко после боя доставили в больницу

Казахстанца Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко после боя отвезли в больницу. Об этом в Twitter сообщил журналист The Ring Райан Сонгалия. По словам промоутера Деревянченко Лу ДиБеллы, боксеры отправились в больницу Белвью.

Головкин единогласным решением судей победил Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден».

Оба боксера по ходу 12-раундового поединка побывали в нокдауне, Деревянченко также получил рассечение.