Головкин в сентябре может провести третий бой с Альваресом

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин близок к подписанию контракта со стриминговой платформой DAZN, информирует ringtv.com. 36-летний казахстанский боксер должен провести от от трех до шести поединков в зависимости от результатов.

Первый бой пройдет в конце весны-начале лета. За него Головкин получит не менее 10 миллионов долларов.

В сентябре может состоятся третий бой между Головкиным и нынешним чемпионом WBC и WBA Саулем Альваресом. Последнему 4 мая предстоит бой с обладателем титула IBF Дэниелем Джейкобсомю.

За третий матч с Альваресом Головикн может получить порядка 30 миллионов.