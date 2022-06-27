Головкин рассказал, стоит ли ждать четвертого боя с Саулем Альваресом

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) считает, что в случае победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) их четвертый поединок вряд ли состоится.

«Если я выиграю у Канело, то, скорее всего, четвертого боя не будет, потому что это слишком дорого. Для кого его делать? Для DAZN? ESPN? Showtime? Сомневаюсь, что они возьмутся за это», — приводит слова Головкина Boxing Scene.

Головкин и Альварес подерутся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. До этого они дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года, судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).