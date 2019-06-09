Головкин после победы над Роллсом заявил, что не почувствовал ударов соперника

Казахстанский боксер Геннадий Головкин – о победе над канадцем Стивом Роллсом. Он нокаутировал своего соперника в четвертом раунде.

– Я чувствую себя отлично, как новорожденный, – цитирует спортсмена Sports.kz. – В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, кто пришел меня поддержать. Я посмотрел на Стива Роллса, дал ему поработать на дистанции пару раундов. Он выглядел неплохо, но его удары не были сильными, я даже их особо не почувствовал. Я вернулся и вновь на ринге. Я чувствую себя, как тинейджер. Спасибо всем фанатам за поддержку, спасибо моим казахстанским болельщикам. Это огромный подарок для всех.

Для 37-летнего спортсмена это 39-я победа в карьере (35 нокаутов) и первая после поражения от Сауля Альвареса в 2018 году. Также Головкин провел первый бой после начала работы с новым тренером Джонатоном Бэнксом. Это был его первый бой, который транслировала стриминговая платформа DAZN. 35-летний Роллс потерпел первое поражение при 19 победах (10 нокаутов).