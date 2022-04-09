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Сегодня, 16:03

Головкин победил Мурату и объединил два пояса чемпиона мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 72,6 кг.

В поединке, который прошел 9 апреля в Сайтаме, он выиграл у японца Реты Мураты техническим нокаутом в девятом раунде.

Накануне боя Геннадию Головкину исполнилось 40 лет. Он одержал 42-ю победу (37 нокаутом) в карьере при одном поражении и одной ничьей.

Изначально поединок должен был состояться 29 декабря 2021 года в Японии, но был перенесен из-за карантинных мер.

Геннадий Головкин
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