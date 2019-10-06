Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей

Представитель Казахстана Геннадий Головкин единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в весовой категории до 72,6 кг — 114:113, 115:112, 115:112. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден».

Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, правда, из-за потери равновесия. Во втором он получил рассечение.

У боксера из Казахстана уже были чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, The Ring, IBO и IBF, однако он их потерял прошлом году. На профессиональном ринге у 37-летнего уроженца Караганды 42 боя — 40 побед (35 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

У украинского бойца на профессиональном ринге 15 поединков, в 13 из них он одержал победы, уступил в двух.