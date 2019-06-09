Головкин нокаутировал Роллса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутом победил канадца Стива Роллса. Поединок состоялся в Нью-Йорке (США).

Головкин отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде.

Для 37-летнего спортсмена это 39-я победа в карьере (35 нокаутов) и первая после поражения от Сауля Альвареса в 2018 году. Также Головкин провел первый бой после начала работы с новым тренером Джонатоном Бэнксом. Это был его первый бой, который транслировала стриминговая платформа DAZN.

35-летний Роллс потерпел первое поражение при 19 победах (10 нокаутов).