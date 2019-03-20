Головкин может провести бой с Адамсом в июне

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, подписавший контракт со стриминговой платформой DAZN, может провести следующий поединок против американца Брэндона Адамса. Об этом в Твиттере сообщил журналист британского телеканала Fox Sports Майк Коппинджер. Бой пройдет в начале июня.

Напомним, что по контракту DAZN Головкин должен провести шесть поединков. Ранее сообщалось, что в случае победы в первом бою Головкин встретится с действующим чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом. Этот поединок может пройти в сентябре.