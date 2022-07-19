Головкин и Бивол замечены в одном боксерском зале

По мере приближения третьего боя между чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) казахстанский боксер замечен в боксерском клубе Churchill Boxing Club в Лондоне. Об этом стало известно из Twitter BatmanBoxing.

Примечательно, что вчера в том же зале был замечен чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0), который нанес Альваресу второе поражение в карьере. Фотографию с тренировки в зале опубликовал Бивол в соцсетях.

Дмитрий Бивол. Фото Личные соцсети Дмитрия Бивола

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.