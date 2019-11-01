Головкин договорился о защите титула IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин договорился о защите титула чемпиона мира по версии IBF. Его соперником станет поляк Камил Шеремета, сообщает ESPN.

Бой должен пройти в конце февраля или начале марта. По предварительной информации, поединок может состояться в Чикаго.

Головкин последний бой проводил 5 октября этого года, где в бою за вакантный пояс IBF победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул украинца Сергея Деревянченко.