Глеб Бакши: «Выпью газировки и начну готовиться к Олимпиаде»

Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, в финале чемпионата мира в Екатеринбурге победил представителя Филиппин Еумира Марсиаля. После боя Глеб сказал о том, что доволен турниром, но самый главный экзамен — Олимпиада ждет его впереди.

— После боя немного помолился, поблагодарил всех, кто в меня верил и не верил. Просто преобладали эмоции и хотелось спрятаться от всего этого. Но, хочу сказать, что этот чемпионат мира — всего лишь важный зачет, экзамен же будет в следующем году в Токио. Но тем, как я провел этот бой и чемпионат мира, в целом я доволен.

— Что скажете о прошедшем поединке?

— Мы знали, что филиппинец обладает сильным ударом, что он будет вести агрессивную манеру боя, поэтому я чуть-чуть отдал первый раунд, чтобы его вымотать. Со второго раунда я уже начал включаться, после чего филиппинец практически сразу упал в нокдаун.

— Ожидали, что этот удар пройдет?

— Перед боем я хотел, чтобы он упал, но в бою нельзя предугадать, когда это произойдет. Однако, самое главное, что я не поддался эмоциям и продолжил действовать согласно плану.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— Сейчас я, как можно быстрее, выпью газировки, отдохну и начну готовиться к Олимпиаде. На этом чемпионате мира меня все считали темной лошадкой, и никто не воспринимал всерьез. Теперь же все против меня будут готовиться и мне надо превзойти себя на порядок. (Петр Григоренко)

Напомним, ранее на чемпионате мира в Екатеринбурге победил другой российский боксер, выступающий в весовой категории до 69 кг, Андрей Замковой.