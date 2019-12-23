Глава WBC Сулейман считает, что Лебедеву необходимо завершить карьеру
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что для российского боксера Дениса Лебедева пришло время завершить карьеру. Россиянин уступил Табисо Мчуну в поединке за серебряный титул WBC единогласным решением судей.
— Лебедев — легендарный боец, в карьере которого было много успешных моментов, — цитирует Сулеймана ТАСС. — Жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен. Мы желаем Лебедеву большого будущего после его карьеры на ринге, он навсегда останется как великий чемпион.
Лебедев ранее объявлял о завершении карьеры, но изменил решение и вышел на поединок с Мчуну. В послужном списке россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA (с 2012 по 2017 год) и IBF (в 2016 году).