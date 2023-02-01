Глава WBC не позволит Биволу подраться с Бетербиевым из-за его российского гражданства

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию. В настоящее время владелец пояса, Артур Бетербиев (19-0), представляет Канаду.

«Бивол не обращался к WBC, — приводит слова Сулеймана Boxing Scene. — На нашем последнем съезде мы четко обозначили свою позицию по бойцам из России и Белоруссии. Бивол — не исключение.

Следующую защиту Бетербиев проведет со Смитом. Бетербиев — лучший полутяжеловес в мире. У него 19 побед, 19 нокаутов, три пояса чемпиона. Бой Бетербиева и Смита — один из лучших на сегодняшний день, который можно организовать. Каллум Смит — замечательный боец. Он потерпел только одно поражение от Канело».

Осенью 2022-го WBC исключила российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.