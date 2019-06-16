Глава WBA считает, что Гассиеву будет сложнее в тяжелом весе, чем Усику

Глава WBA Жилберто Мендоса оценил перспективы украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева после перехода в полутяжелый вес.

– В боксе важен стиль, и Усик вполне может перебоксировать оппонентов, которые больше него по размеру. У него есть необходимые навыки действия в защите, чтобы избегать попаданий соперника. У них с Гассиевым разные стили – один более техничный, а другой более агрессивный. Гассиев доказал, что он очень крепкий боксер и вполне может справляться с более крупными оппонентами, так что будет очень интересно за ними понаблюдать, – заявил Мендоса в интервью "РИА Новости".

Также он объяснил, почему Гассиеву переход в полутяжелый вес дастся сложнее:

– Поскольку Гассиев любит обмен ударами, ему, наверное, будет несколько сложнее. Ему придется выдерживать более сильные удары и прибавить в силе удара самому, – считает Мендоса.

Напомним, что Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, Гассиев – экс-чемпион мира в этом же весе.