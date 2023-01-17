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Эдди Хирн: «Бивол подерется в апреле-мае, а затем — реванш с Альваресом»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) должен встретиться с Джошуа Буатси (16-0), а затем провести матч-реванш против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

«Бивол будет драться примерно в то же время, что и Альварес — в апреле-мае, — сказал Хирн iFL TV. — Я хочу, чтобы он подрался с Джошуа Буатси. Если он победит Джошуа Буатси, то сразится с Канело Альваресом. Если Джошуа Буатси победит, то он, вероятно, подерется с Канело Альваресом».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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