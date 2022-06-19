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Кадыров — о победе Бетербиева над Смитом: «Этот бой можно пересматривать десятки раз»

Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над американцем Джо Смитом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рамзан Кадыров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победное выступление россиянина Артура Бетербиева в бою с американцем Джо Смитом.

«Потрясающий бой провел, друзья, этой ночью Артур Бетербиев. В Нью-Йорке наш боксер встретился в ринге с Джо Смитом-младшим. Это был действительно потрясающий и зрелищный поединок, который можно пересматривать десятки раз. Артур посвятил все свою жизнь боксу и вдохновляет тысячи и тысячи молодых парней.

Приятно видеть, как победы не опьянили его, и он остается скромным чеченским парнем, настоящим примером для подражания, кумиром начинающих боксеров. Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын, который славит нашу республику на весь мир», — написал Кадыров в соцсетях.

Бетербиев и Смит встретились на турнире, который состоялся в ночь на 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Непобежденный российский боксер нокаутировал соперника во втором раунде, одержав 18-ю победу в карьере.

Артур Бетербиев
Рамзан Кадыров
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