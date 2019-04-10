Герман Титов: "RCC попробует организовать бой Ковалева с Ярдом"

Герман Титов, генеральный директор RCC Boxing Promotion, рассказал о намерении его компании организовать бой российского боксера Сергея Ковалева с американцем Энтони Ярдом.

– Мы в торгах не участвуем, но держим контакт с командой Ковалева, как и другие организации России. Этот бой интересен всем, это событие мирового уровня. Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все – и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков. Ковалев уже дважды дрался в Екатеринбурге, почему бы это не сделать в третий раз, – сказал Титов.

Ковалев обязан провести защиту титула чемпиона мира с полутяжелом весе с Ярдом. На счету 36-летнего россиянина 33 победы, ничья и три поражения. У Ярда – 18 побед (17 нокаутом). (Михаил Потапов)