Гэри Расселл может перейти в легкий вес

Чемпион WBC в полулегком весе Гэри Рассел-младший, который в эту субботу в Пенсильвании проведет пятую защиту титула против обязательного претендента, монгола Тогсцогта Ньямбаяра, заявил, что намерен подняться в легкий вес после этого боя, сообщает Boxing Scene.

31-летний американец одержал 30 побед при 1 поражении. Рассел, выступающий в профессионалах с 2009 года, ни разу не дрался в лимите легкого веса, проведя лишь пару низкорейтинговых поединков во втором полулегком весе.