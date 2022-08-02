Головкин: «Победа над Альваресом была бы самой крупной в моей карьере»

Головкин заявил, что победа над Альваресом была бы самой крупной в его карьере

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) сообщил, что ему будет комфортно выступать во втором среднем весе. Также он подчеркнул, что победа над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) была бы его самой громкой победой в карьере.

«С момента нашего последнего боя прошло много времени. Теперь мы другие бойцы, — отметил Головкин в интервью Las Vegas Review Journal. — Двигаться дальше — это правильный подход. Не нужно оглядываться на два прошлых боя, нужно рассматривать этот поединок отдельно.

Уверен, что бой будет непростым. Мой противник является чемпионом мира с четырьмя поясами. Возможно, он лучший боец этой весовой категории. Скорее всего, в этой весовой я буду свежим и полностью готовым с физической точки зрения. Думаю, здесь мне будет даже комфортнее, чем в среднем весе. Однако и в среднем весе мне было довольно комфортно.

Победа в предстоящем поединке против Канело была бы самой крупной в моей карьере. Это было бы лучшее, что со мной случалось. Это было бы очень приятно".

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).