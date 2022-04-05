Головкин: «Я не нуждаюсь в третьем бое с Канело»

Головкин заявил, что не нуждается в бое с Канело

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (41-1) заявил, что он не нуждается в третьем поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

Тем не менее в случае победы над чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) Головкин готов обсуждать поединок с мексиканцем.

«Полагаю, еще рано об этом говорить, придет время, и мы с удовольствием это обсудим, но сейчас это преждевременно, думаю, нам следует сосредоточиться на предстоящем бое. Однозначно я не нуждаюсь в третьем бое с Канело. Это если говорить о том, нужен мне или не нужен этот бой», — сказал казахстанский боксер в интервью YouTube-каналу TheRingDigital.

Головкин в следующем бою подерется с Муратой 10 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.