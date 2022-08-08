Головкин: «Поведение Канело показывает, насколько он в себе не уверен»

Головкин заявил, что его третий бой против Альвареса войдет в историю

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) заявил, что его третий бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) войдет в историю.

«Трилогия — это нечто большое, историческое. В наше время редко увидишь матч-реванш, потому что, как правило, это неинтересно, — отметил Головкин в интервью журналисту Джорджу Эбро. — Когда ты выходишь на третий бой против бойца, это значит, что фанаты жаждут этого, что ты на уровне легендарных боксеров и часть истории. Ты испытываешь гордость, счастье. Это многое значит».

Также GGG считает, что Альварес живет в иллюзиях. Кроме того, он не видит в нем лучшего боксера современности.

«Когда кто-то не способен вернуться в реальность, то это его проблема, это многое о нем говорит. Его поведение на пресс-конференции показывает, насколько он в себе не уверен, что он живет в иллюзиях. Во втором поединке его поведение было другим. Он понял, как нелепо выглядел в первом бою. Ему нужно многому научиться. Он далеко не лучший».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).