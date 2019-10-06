Казахстанский боксер Геннадий Головкин остался недоволен собой после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.

— Хочу сказать большое спасибо моему сопернику, — приводит слова 37-летнего спортсмена The Mirror, — Это была отличная работа, я уважаю его команду. Деревянченко — крутой парень. Сейчас я понимаю, что должен срочно прибавлять. Я нуждаюсь в прогрессе и понимаю, что работы — непочатый край. Считаю, что сегодня плохой день для меня и отличный — для Сергея и его команды. Я знаю, над чем буду работать и постараюсь вернуться сильнее.

Головкин единогласным решением судей победил Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден».