Геннадий Головкин дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) считает, что фаворитом в бою с чемпионом WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0) будет чемпион WBO Теренс Кроуфорд (38-0).

«Склоняюсь к Кроуфорду. Они оба прекрасные боксеры, я уважаю их обоих. Но для меня чуть ближе стиль Кроуфорда. На самом деле тяжело выбрать победителя», — сказал Головкин в интервью YouTube-каналу FightHype.

Кроуфорд и Спенс должны подраться до конца года. 17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе. В прошлом поединке Кроуфорд победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.