Гассиев: «Буду болеть за Усика. Он может забить Джошуа»

Гассиев заявил, что будет болеть за Усика в его втором поединке с Джошуа

Российский боксер-супертяжеловес Мурат Гассиев считает, что украинец Александр Усик сможет выиграть досрочно у британца Энтони Джошуа в бое-реванше, который пройдет 20 августа. В первом бою Усик победил единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO и IBF.

— Скоро будет реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Что-то изменится, или ждете примерно то же, что было в их первом бою?

— Как раз сегодня обсуждали этот вопрос с тренером. Мне кажется, что если у Джошуа не получится нокаутировать Сашу до седьмого раунда — может быть, до шестого — то Усик его остановит. Я думаю, до 10-го раунда будет досрочная победа 100 процентов. Может быть, не нокаут. Но технический нокаут точно. Он [Усик] его забьет. Мне кажется, он (Джошуа. — Прим. «СЭ») не будет столько раундов дышать. В первом бою Усик осторожничал. Думаю, сейчас он понял, что Джошуа из себя представляет, и уже доведет дело до логического завершения.

— За Усика будете болеть?

— Конечно. Он мне нравится как боксер, и я с нетерпением жду этот бой.

— А свой бой с Усиком ждете с нетерпением? Или рано пока об этом говорить?

— Сейчас рано. Мы находимся на разных уровнях, в разном положении. У него свои бои, у меня — свои. Если у меня получится дойти до титульных боев, и если у Саши еще будут титульные бои, то мы обязательно встретимся еще раз.

— Год назад вы назвали Тайсона Фьюри лучшим супертяжем. По-прежнему так считаете?

— Мое мнение не изменилось. Во-первых, он вернется. Во-вторых, он сейчас лучший супертяж.

26 августа 28-летний Гассиев (28-1) проведет бой с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем (21-2). Поединок пройдет в Белграде, а в России будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.