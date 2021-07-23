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Гассиев согласен с остановкой в бою с Валлишем

03:03
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал остановку боя с немцем Михаэлем Валлишем.

«Я боксирую до того момента, пока судья не скажет: стоп. Судья сказал: стоп. Дальше я остановился. Рефери виднее. Я с ним не могу спорить. Если судья посчитал, значит так должно было быть», — сказал Гассиев журналистам после боя.

Рефери остановил поединок в четвертом раунде, зафиксировав технический нокаут в пользу Гассиева. Теперь на счету 27-летнего российского спортсмена 28 побед и 1 поражение.

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Евгений Козинов все материалы автора

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