Гассиев согласен с остановкой в бою с Валлишем

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал остановку боя с немцем Михаэлем Валлишем.

«Я боксирую до того момента, пока судья не скажет: стоп. Судья сказал: стоп. Дальше я остановился. Рефери виднее. Я с ним не могу спорить. Если судья посчитал, значит так должно было быть», — сказал Гассиев журналистам после боя.

Рефери остановил поединок в четвертом раунде, зафиксировав технический нокаут в пользу Гассиева. Теперь на счету 27-летнего российского спортсмена 28 побед и 1 поражение.