Гассиев рассказал, над чем работал на тренировках перед боем с Валлишем

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, как проходит подготовка к бою с немцем Михаэлем Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

«Честно сказать, никакой тайны нет, — приводит слова Гассиева РЕН ТВ. — Уже неделя до боя. Основная работа была проделана в Кисловодске, дома. Сейчас легкие тренировки, чтобы поддерживать себя в форме. У тех ребят, у кого есть лишний вес, они его чуть-чуть подбивают под лимиты. Сейчас гуляем, копим силы для того, чтобы в день боя их направить в нужное русло. Работали над всем: над передвижением, над силой, над скоростью, над рефлексами, но без фанатизма, потому что тело еще не готово к таким нагрузкам, чтобы не получить ненужную травму.

Всегда нужно готовиться на всю дистанцию. Если это бой 10, 12 раундов, нужно быть готовым физически в первую очередь, а технические моменты ты на «лапах» отрабатываешь в спарингах».

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.