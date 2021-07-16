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Гассиев рассказал, над чем работал на тренировках перед боем с Валлишем

16 июля 2021, 20:27
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Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, как проходит подготовка к бою с немцем Михаэлем Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

«Честно сказать, никакой тайны нет, — приводит слова Гассиева РЕН ТВ. — Уже неделя до боя. Основная работа была проделана в Кисловодске, дома. Сейчас легкие тренировки, чтобы поддерживать себя в форме. У тех ребят, у кого есть лишний вес, они его чуть-чуть подбивают под лимиты. Сейчас гуляем, копим силы для того, чтобы в день боя их направить в нужное русло. Работали над всем: над передвижением, над силой, над скоростью, над рефлексами, но без фанатизма, потому что тело еще не готово к таким нагрузкам, чтобы не получить ненужную травму.

Всегда нужно готовиться на всю дистанцию. Если это бой 10, 12 раундов, нужно быть готовым физически в первую очередь, а технические моменты ты на «лапах» отрабатываешь в спарингах».

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/858403-bez-fanatizma-gassiev-rasskazal-o-grafike-chempiona

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