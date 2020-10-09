Гассиев проведет поединок против Кевина Джонсона за пояс WBA

Российский боксер Мурат Гассиев проведет титульный бой за пояс WBA International с американцем Кевином Джонсоном, сообщает «РЕН ТВ».

Сообщается, что поединок состоится 31 октября в рамках турнира, который проведет Федерация бокса России. Планируется, что турнир пройдет в Сочи.

26-летний Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

На счету 41-летнего Джонсона 35 побед, 17 поражений и 1 ничья.