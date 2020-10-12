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Гассиев пригласил Джонсона в Северную Осетию

13:47
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Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев накануне боя с Кевином Джонсоном за титул WBA International пригласил соперника в Северную Осетию. Поединок состоится 31 октября.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю с друзьями. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге», — цитирует Гассиева сайт телеканала «РЕН ТВ».

Ранее Джонсон неоднократно называл Гассиева трусом, пытаясь до боя вывести оппонента из себя.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/759602-gassiev-priglasil-derzkogo-boksera-iz-ssha-v-severnuiu-osetiiu

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