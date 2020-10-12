Гассиев пригласил Джонсона в Северную Осетию

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев накануне боя с Кевином Джонсоном за титул WBA International пригласил соперника в Северную Осетию. Поединок состоится 31 октября.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю с друзьями. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге», — цитирует Гассиева сайт телеканала «РЕН ТВ».

Ранее Джонсон неоднократно называл Гассиева трусом, пытаясь до боя вывести оппонента из себя.