Гассиев попросил прощения у болельщиков за срыв боя 27 июля

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев в Instagram попросил прощения у болельщиков и своего предполагаемого соперника Джоуи Давейко за срыв боя 27 июля.

– Прошу прощения у всех болельщиков и любителей бокса из-за того, что мой бой 27-го июля не состоится, – написал Гассиев. – Прошу прощения у команды Джоуи Давейко и у него самого за эти непредвиденные обстоятельства. Это спорт и такое случается. Когда наступит ясность, обязательно сообщим о дальнейших планах.

Как сообщалось ранее, бой, который должен был стать первым для Гассиева в тяжелом весе, не состоится из-за его проблем с плечом. 25-летний россиянин одержал 26 побед на профессиональном ринге (19 нокаутов) при единственном поражении украинцу Александру Усику.