Гассиев — о бое с Балогуном: «Уверен, что мы покажем хороший бокс»

Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от поединка с американцем Майком Балогуном, который пройдет 3 марта в Армении.

Спортсмены проведут бой за титул чемпиона WBA Intercontinental.

«Желаю ему удачи и, самое главное, здоровья, — цитирует РЕН ТВ Гассиева. — Уверен, что мы завтра покажем хороший бокс. Я только перед выходом на взвешивание узнал, что бой титульный. Честно, это было неожиданностью. Это дополнительная мотивация».

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.