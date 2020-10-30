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Гассиев почти на два килограмма тяжелее Сефери

15:05
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Российский боксер Мурат Гассиев оказался почти на два килограмма тяжелее албанца Нури Сефери накануне очного боя. Это будет дебютный поединок «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Весы под Гассиевым показали 104,6 кг, в то время как у Сефери — 102,8 кг.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

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