Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Прогнозы сложно давать. Очень интересный бой: встречаются два олимпийских чемпиона. Джошуа был олимпийским чемпионов в супертяжелом весе, Усик — в тяжелом. Джошуа был чемпионом мира по профессионалам — в супертяжелом весе, Саша — в тяжелом.

Два разных боксера — у одного мощь и сила, у другого — техника и скорость ног. Нашла коса на камень, как говорится.

Нельзя предугадать исход поединка. Может просто ничего не получится. Только бой покажет", — приводит слова Гассиева РЕН ТВ.

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком продет в ночь с 25 на 26 сентября.

Прямой эфир всего турнира начнется в 22:00 на телеканале РЕН ТВ.