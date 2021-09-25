Гассиев — о бое Джошуа — Усик: «Нельзя предугадать исход поединка. Может просто ничего не получится»
Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Прогнозы сложно давать. Очень интересный бой: встречаются два олимпийских чемпиона. Джошуа был олимпийским чемпионов в супертяжелом весе, Усик — в тяжелом. Джошуа был чемпионом мира по профессионалам — в супертяжелом весе, Саша — в тяжелом.
Два разных боксера — у одного мощь и сила, у другого — техника и скорость ног. Нашла коса на камень, как говорится.
Нельзя предугадать исход поединка. Может просто ничего не получится. Только бой покажет", — приводит слова Гассиева РЕН ТВ.
Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком продет в ночь с 25 на 26 сентября.
Прямой эфир всего турнира начнется в 22:00 на телеканале РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/883827-nashla-kosa-na-kamen-gassiev-o-nepredskazuemosti-boia-dzhoshua-s-usikom
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