Гассиев нокаутировал Сефери в первом раунде

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал в первом раунде главного боя вечера в Сочи албанца Нури Сефери. Для 27-летнего россиянина это дебютный поединок в супертяжелом весе.

На счету Гассиева теперь 27 побед и 20 нокаутов на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).

В последний раз Мурат Гассиев выходил на ринг в июле 2018 года — тогда россиянин уступил единогласным судейским решением украинцу Александру Усику в финале турнира Всемирной боксерской суперсерии.

Травма плеча, с которой он выходил и на бой с Усиком, помешала Гассиеву встретиться с Артуром Бетербиевым и Джоуи Давейко в 2019 году — поединки назначались и переносились в сумме четыре раза, а в конечном итоге отменялись.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь