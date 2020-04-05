Гассиев надеется выйти на титульный бой через 4-5 поединков

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев в интервью «СЭ» рассказал об амбициях в супертяжелом весе.

<br />

— Конкретики пока по вашему возвращению нет, но хотя бы примерно что-то известно?

— Это будет супертяжелый вес. Я об этом думал еще до суперсерии, потому что много спаррингов проводил в этом весе, мне комфортно, полегче даже, чем с крузервейтом. Спарринги — это не бои, конечно, но все равно интересно попробовать себя в этом дивизионе.

— Через сколько боев планируете выйти на титульный поединок?

— Думаю, четыре боя мне нужно. Может, пять.

— По сопернику нет даже приблизительных вариантов?

— Нет. Но думаю, никого мне даже из топ-20 не дадут. Потому что я, наверно, не готов еще. Простой, травмы, почти два года не боксировал. Думаю, найдут мне середнячка, чтобы я просто вспомнил, как боксировать. А дальше время покажет. Моя цель — вернуться на ринг и стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (19 — нокаутом) и 1 поражение в профессиональном боксе. (Михаил Потапов)

Полностью интервью с Гассиевым — здесь