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Гассиев начал подготовку к первому поединку после длительного перерыва

11:28
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший чемпион мира россиянин Мурат Гассиев начал подготовку к первому поединку после длительного перерыва. Ранее стало известно, что его бой может пройти в ноябре в России.

— Я уже готовлюсь, тренируюсь. Пока точной даты и места боя нет, — цитирует Гассиева ТАСС.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9448407

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