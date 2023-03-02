Гассиев и Балогун прошли взвешивание и провели битву взглядов

Российский боксер Мурат Гассиев и американец Майк Балогун прошли взвешивание и устроили битву взглядов перед очным поединком, который состоится 3 марта в Армении.

Балогун показал вес 106,5 кг, Гассиев оказался тяжелее своего соперника — 108,4 кг.

Спортсмены проведут бой за титул чемпиона WBA Intercontinental.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.