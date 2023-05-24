Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге в августе-сентябре
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, что Муслим Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге в августе или сентябре.
«Планируем следующий бой на август или сентябрь», — приводит ТАСС слова Кравцова.
На ЧМ-2023 в Ташкенте Гаджимагомедов завоевал золотую медаль и стал двукратным чемпионом мира. Также 26-летний боксер является серебряным призером Олимпиады в Токио.
Источник: https://tass.ru/sport/17834273
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