Гаджимагомедов пробился в финал чемпионата мира в весовой категории до 91 кг

Россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал победу над болгарином Радославом Панталеевым в полуфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 91 кг, который проходит в Екатеринбурге.

В финале он встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Василием Левитом и эквадорцем Хулио Кастильо. Финальный бой состоится в субботу 21 сентября.

Гаджимагомедов — победитель Европейских игр в Минске и серебряный призер чемпионата Европы — 2017.