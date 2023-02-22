Гаджимагомедов победил Савицкого на турнире в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 Муслим Гаджимагомедов (1-0, КО 1) единогласным решением судей победил соотечественника Дениса Савицкого (7-0-1, КО 5).

Шестираундовый поединок по правилам профессионального бокса прошел на турнире в Москве в среду, 21 февраля.

В соглавном событии вечера Максим Чернышев (3-0) единогласным решением судей одержал победу над Павлом Гунченко (2-2) в шестираундовом бою во втором легчайшем весе.

Также в этот день Юрий Осипов (4-0, КО 3) единогласным решением судей победил кубинца Линиера Гонсалеса в первом среднем весе, Орхан Гаджиев (14-2-2, КО 11) досрочно победил Дмитрия Михайленко (23-12, КО 10) и завоевал титул «Чемпиона стран содружества» во втором среднем весе, пятикратная чемпионка страны Ярослава Якушина единогласным решением судей проиграла Луизе Давыдовой (7-4, КО 2), а бой за пояс чемпионки России во втором полулегком весе между Александрой Ординой (1-0-1) и Юлией Куценко (9-4-2, КО 4) завершился ничьей.