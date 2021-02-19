Гаджиев назвал фаворита боя между Чудиновым и Чилембой

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вечер боев состоится в Москве 20 февраля. Малавиец Айзек Чилемба в главном бою вечера встретится с россиянином Федором Чудиновым.

«Впереди у нас горячие выходные — Чудинов против Чилембы. Я решился сделать небольшой прогноз на этот бой. Два очень крепких бойца. За спиной у Чилембы поединки с очень сильными ребятами — это Бивол, это Ковалев. И Чилемба показал с ними очень высококачественные, очень конкурентные бои, несмотря на то, что проиграл. Чудинов классный парень, но, на мой взгляд, классом немного ниже, чем Чилемба. Но при этом предельно мотивирован. Не забывайте, ведь он еще бьется у себя дома. Он мой фаворит, хотя и с небольшим перевесом», — цитирует Джонса РЕН ТВ.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.