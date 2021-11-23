Гаджи Наврузов назвал главный козырь Евгения Орлова

Боец Гаджи Наврузов, который известен ярким выступлениям в кулачных боях в лиге Top Dog FC и готовится дебютировать в боксерском ринге, назвал главный козырь своего соперника Евгения Орлова.

«Евгений у нас опытный, большой, неудобный боксер. Огромный даже — я маленький по сравнению с ним. И у него опыт есть... Это хорошее количество. И я думаю, что он будет брать своей корявостью, неудобностью и опытом. Профессиональный бокс — это опыт. Кто опытнее, тот и выигрывает», — заявил Наврузов РЕН ТВ.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».