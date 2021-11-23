Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Гаджи Наврузов назвал главный козырь Евгения Орлова

19:22

Боец Гаджи Наврузов, который известен ярким выступлениям в кулачных боях в лиге Top Dog FC и готовится дебютировать в боксерском ринге, назвал главный козырь своего соперника Евгения Орлова.

«Евгений у нас опытный, большой, неудобный боксер. Огромный даже — я маленький по сравнению с ним. И у него опыт есть... Это хорошее количество. И я думаю, что он будет брать своей корявостью, неудобностью и опытом. Профессиональный бокс — это опыт. Кто опытнее, тот и выигрывает», — заявил Наврузов РЕН ТВ.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/906704-gadzhi-avtomat-nazval-glavnyi-kozyr-molekuly-ada

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Шоколад: польза и вред
По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
0