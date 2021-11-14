Гаджи «Автомат» о бое с «Молекулой Ада»: «Он упадет и не встанет»
20:14
Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что планирует в дебютном боксерском поединке нокаутировать Евгения «Молекула Ада» Орлова.
«Хочу выйти подраться, боксировать не умеем (смеется), — цитирует Наврузова РЕН ТВ. — Желание имею бешеное. Очень рад, что все-таки сумели договориться.
Он упадет и не встанет. Больше одного раунда не будет бой, если вы не знаете. Третий-четвертый... Я один раунд только тренируюсь: прихожу, разминаюсь, три минуты побью и все — хватит. На этом закончится бой, можете Жене передать".
Поединок состоится 26 ноября. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/903299-gadzhi-avtomat-o-boe-s-molekuloi-ada-khochu-vyiti-i-podratsia
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