Гаджи «Автомат» о бое с «Молекулой Ада»: «Он упадет и не встанет»

Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что планирует в дебютном боксерском поединке нокаутировать Евгения «Молекула Ада» Орлова.

«Хочу выйти подраться, боксировать не умеем (смеется), — цитирует Наврузова РЕН ТВ. — Желание имею бешеное. Очень рад, что все-таки сумели договориться.

Он упадет и не встанет. Больше одного раунда не будет бой, если вы не знаете. Третий-четвертый... Я один раунд только тренируюсь: прихожу, разминаюсь, три минуты побью и все — хватит. На этом закончится бой, можете Жене передать".

Поединок состоится 26 ноября. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.