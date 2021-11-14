Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Гаджи «Автомат» о бое с «Молекулой Ада»: «Он упадет и не встанет»

20:14

Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что планирует в дебютном боксерском поединке нокаутировать Евгения «Молекула Ада» Орлова.

«Хочу выйти подраться, боксировать не умеем (смеется), — цитирует Наврузова РЕН ТВ. — Желание имею бешеное. Очень рад, что все-таки сумели договориться.

Он упадет и не встанет. Больше одного раунда не будет бой, если вы не знаете. Третий-четвертый... Я один раунд только тренируюсь: прихожу, разминаюсь, три минуты побью и все — хватит. На этом закончится бой, можете Жене передать".

Поединок состоится 26 ноября. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/903299-gadzhi-avtomat-o-boe-s-molekuloi-ada-khochu-vyiti-i-podratsia

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
Читайте также
Русская ночь в НХЛ: Тарасенко и Бучневич зажигают в «Сент-Луисе», а вратари тащили в Тампе
Погибшие после инцидента в московском метро оказались братьями
0