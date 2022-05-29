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Сегодня, 14:54

Гаджи «Автомат» дебютирует в Hardcore Boxing поединком против Ислама Каримова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гаджи Наврузов.
Фото ua-rating.com

Звезда кулачных боев и боксер Гаджи «Автомат» дебютирует в Hardcore Boxing поединком против тяжеловеса Ислама Каримова. Об этом Каримов сообщил журналистам 27 мая в Омске после поражения в поединке по боксу против Михаила Мохнаткина.

«Где-то месяц назад начал подготовку, потому что через десять дней мне предстоит провести бой с Гаджи Автоматом, — сказал Каримов интервью ютуб-каналу РБ Спорт: Единоборства. — «В июне на Hardcore Boxing я дерусь с Гаджи Автоматом».

Каримов единогласным решением судей уступил Мохнаткину на турнире РЕН ТВ в Омске.

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