Гаджи «Автомат» дебютирует в Hardcore Boxing поединком против Ислама Каримова

Звезда кулачных боев и боксер Гаджи «Автомат» дебютирует в Hardcore Boxing поединком против тяжеловеса Ислама Каримова. Об этом Каримов сообщил журналистам 27 мая в Омске после поражения в поединке по боксу против Михаила Мохнаткина.

«Где-то месяц назад начал подготовку, потому что через десять дней мне предстоит провести бой с Гаджи Автоматом, — сказал Каримов интервью ютуб-каналу РБ Спорт: Единоборства. — «В июне на Hardcore Boxing я дерусь с Гаджи Автоматом».

Каримов единогласным решением судей уступил Мохнаткину на турнире РЕН ТВ в Омске.