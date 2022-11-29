Фьюри: «После боя с Чисорой я буду напиваться каждый день»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) рассказал, как он будет проводить время после поединка с Дереком Чисорой (33-12).

«Сейчас я сосредоточен только на бое с Чисорой, — сказал Фьюри на The MMA Hour. — Это моя защита титула чемпиона мира. Мне плевать на Усика. Мне плевать на Эй Джея. Мне даже плевать на Чисору. После этого боя мне не будет никакого дела до Рождества. Я буду напиваться каждый день, веселиться с семьей и есть вредную пищу. Я буду развлекаться так, как обычно развлекаются люди. Я планирую насладиться своими достижениями. После этого, кто знает, может я снова уйду в отставку».

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.