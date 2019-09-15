Фьюри вышел на победный бой с Уаллином в трусах и сомбреро. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вышел на победный бой с Отто Уаллином в пончо, сомбреро, трусах и перчатках в цветах мексиканского флага.

Бой проходил на вечере профессионального бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и по единогласному решению судей завершился победой Фьюри.

Следующий поединок Фьюри проведет 22 февраля 2020 года против чемпиона мира WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, этот бой будет реваншем. Первый поединок боксеры провели 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью, а Уайлдер сохранил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.