Фьюри считает, что Уайлдеру нужен третий бой ради денег

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о третьем бое с американцем Деонтеем Уайлдером. В первой встрече был зафиксирован ничейный результат, в третьей 31-летний британец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

— Удивился тому, что он захотел провести третий бой, потому что второй наш поединок был односторонним, — цитирует Фьюри Boxing Scene. — Он не выиграл ни секунды.

Уайлдеру 34 года, сколько ему осталось больших боев после доминирования, жертвой которого он стал? Американцы всегда в образе рок-звезд, хотя ими не являются. Они тратят большие суммы. Посмотрите на Майка Тайсона, он слил миллиард долларов. Уверен, что с финансовой точки зрения третий бой для Уайлдера заманчив. Думаю, что он принимает его ради денег.